【貨幣政策】貨幣政策效果不明顯 主因是大企業佔主導？

美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾在15日提交半年度報告予眾議院，指通脹或可能比預期更高、持續更久。但是，據國際貨幣基金組織（IMF）一項研究指出，若多年來各國央行的零利率政策、大規模購債都難以提振經濟和抑制通脹，那麼緊縮貨幣政策可能也同樣無法解決問題，反映貨幣政策的效果因不明顯。

研究結果顯示，若由少數的大企業逐步佔據主導地位，可能會削弱央行政策對整體經濟活動和物價的影響，擔憂經濟活動日漸集中於大型企業，尤其是在數字革命時代，這些規模龐大、現金充裕的企業對信貸市場和銀行貸款的走勢並不太敏感，而這些卻偏偏是央行政策對整體經濟活動發揮影響的關鍵。

IM分析了美國和其他14個發達經濟體中多間企業的數據，研究售價與成本之差，即是加價，在其國家的貨幣政策重大變化時所產生的影響。該研究發現，在美國，當聯儲局政策利率上升100個基點，將導致加價較多的企業在一年後銷售額減少2%，但對這些企業的生產量幾乎沒有減少，反映某些龍頭大企業佔據市場主導地位，利潤、利潤率較高，公司現金充裕，對信貸的依賴性較低，因此對信貸政策相對不敏感，主導整體經濟活動企業若愈多，央行面臨的問題就愈大。

報告亦有引用同組織的其他研究，例如自1980年以來，全球上市公司平均加價了約30%，此數字是其他行業的兩倍，又指疫情可能會令數字增加，同時隨著許多小企業破產，較大型企業的市場份額卻續漸擴大，報告又舉例指，科技巨頭蘋果和Google Alphabet的現金規模在1,500億至2,000億美元之間。

IMF經濟學家Romain Duval、Davide Furceri、Raphael Lee和Marina Tavares在工作報告總結中指出，企業的市場影響力使公司在應對貨幣政策衝擊時，不必作過多調整，若發達經濟體中其他條件相同，企業規模愈大、影響力愈強，貨幣政策的效果就越弱。

若未來幾年經濟增幅提高，通脹水平仍持續遠高於央行多年來的目標，央行是否會加大力度，採取比以往更全面的收緊政策並加息讓經濟降溫，防通縮捲土重來？

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