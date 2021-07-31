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【特斯拉TESLA】特斯拉利潤超預期創新高 盤點Q2業績各亮點

環球政經 12:46 2021/07/31

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特斯拉（TSLA）的發展動向一向引發市場高度關注，周一（26日）特斯拉發佈2021年第二季度業績，早在公布前，華爾街一早已看好特斯拉營業利益將創下新高，業績公布後全面超預期，總收益達119.6億美元，按年接近翻倍；淨利潤首次站上10億美元，按年增近10倍，按季增超3倍。

2021年二季度特斯拉實現服務業務營利達9.5億美元，按年增95%，成本費用控制得宜，盈利水平成為本季度財報最大亮點。第二季度公司毛利率24.1%，達到2018年以來的最好水平，同時費用率創2018年以來的最低水平。降低成本、提高效率是特斯拉多次在財報中提及的經營理念，公司正在一步步兌現交付量提升、盈利上升的長期邏輯。

汽車交付持續走強，毛利率創2018年以來新高。本季度公司交付量首次突破20萬輛，同時低成本的上海工廠在出口中扮演重要角色，全球化生產效率得以提升。同時國產Model Y推出磷酸鐵鋰版本，成下半年交付量走高的新動能，德國工廠產能爬坡成為公司明後年新的交付增量。

技術方面，基於純視覺的FSD VBeta 9.0版本上線，同時推出訂閱模式，但每個月199美元的定價並不友好。4680電池在性能和壽命方面得到驗證，但距離量產仍需要時間，預計2022年電池可用性提高。

儲能和服務業務繼續增長，盈利能力改善。儲能業務實現翻倍式增長，同時毛利率從一季度的-20%明顯改善至本季度的2.5%，但儲能和服務業務目前對公司整體毛利潤的貢獻仍為負。

整體而言，強勁交付量保障收入下限的情況下，降本控費齊發力，為公司利潤帶來大超預期、量利雙升，同時內地市場輿論轉向、汽車供應鏈問題緩解，2021年二季度特斯拉的業績是近4年以來的最好水平，主要系二手車的強勁表現和對成本的控制，同時本季度汽車監管積分貢獻降低、比特幣從貢獻收益到產生減值損失，業績含金量在提升，公司實力凸顯。

同場加映:【溫股知新】恒指沽壓未完 八月絕地反擊？

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撰文 : 龍紀瑩

汽車 Tesla 比特幣 服務 業績公布 美股 美國

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