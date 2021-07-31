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【奢侈品市場】LV母公司股價創新高 消費如何推動奢侈品成為必需品？

環球政經 12:46 2021/07/31

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奢侈品巨頭企業LVMH（Moët Hennessy Louis Vuitton）集團周一（26日）公佈了2021年上半年業績，其中第二季度業績數據遠超市場預期，凈利潤飆升至52.89億歐元，按年增長10倍，最新股價約為685歐元，創歷史新高。可見疫情下購買奢侈品還是很重要的，亦反映長遠而言，奢侈品業的持續增長有潛力抵銷週期性的影響。

在2020年疫情導致的奢侈品行業大蕭條之後，今年激增的需求推動了奢侈品銷售額和利潤在上半年強勁反彈。截至2021年6月30日，LVMH的凈利潤飆升至52.89億歐元，按年2020年增長10倍，與2019年同期相比增長62%。銷售額按年增長56%至287億歐元，與2019年同期相比增長11%，遠超市場分析師的預期。LVMH這次能夠迅速「回血」，主要是因為去年基數較低，而今年來全球不斷放寬防疫，門市可以重新營業，刺激市民大眾「報復性消費」，以及對奢侈品的購買需求。

自上世紀90年代開始，奢侈品消費市場發展蓬勃，其增長步伐是全球國內生產總值增長的1.3倍以上，而LVMH集團是一家奢侈品製造商，旗下擁有路易威登（Louis Vuitton）、軒尼詩（Hennessy）、Dior、Bulgari和Sephora等經典品牌。該集團被視為奢侈品業的龍頭公司，許多高收入消費者通常會接觸到集團旗下的一個或多個品牌。作為全球最傑出的奢侈品營運商之一，LVMH擁有多項結構性優勢，包括建設和收購品牌的成功往績、成效顯著的廣告策略、設於黃金地段的零售店舖、業內頂尖人才以及穩定的客戶群體。該集團亦因嚴格的定價紀律而享有優勢。雖然新冠肺炎疫情對集團造成短期負面的影響，但中產階層的壯大可在長期推動旗下品牌的持續增長。

集團的CEO Jean Jacques Guiony表示全球各地的需求非常強勁，疫情導致全世界在2020年嚴重中斷一年後，今年上半年公司恢復了強勁的增長勢頭，靠利潤增幅走出危機。此外，富瑞集團（Jefferies Group）投資分析師Kathryn Parker稱，去年以來，LVMH集團有部分頂級品牌靠著大幅調升價格來獲利，脹幅在5%-6%之間。值得一提的是，LVMH最大的業務分部，即時裝和皮具，在2021上半財年實現了創記錄的銷售額，按年增長81%。

為何一些奢侈品公司的銷售可以繼續維持10%以上的增長率？其中一個關鍵因素難以從直接的數據中找到，就是品牌形象。Guiony表示，LVMH下半年仍會投入更多資金行銷、並舉行更多Fashion Show，但他認為毛利不會受影響，隨着品牌着力提高消費者的購買意慾，便更能提高定價能力。品牌形象可解作消費者願意持續數十年期間，以遠超生產成本的價格購買品牌的產品。那些能維持品牌形象，並將其轉化為定價能力，反映於利潤及銷量增長的管理團隊，大多能在長遠取得成功。

【大行點睇】中金指小鵬汽車擁廣闊成長空間 首予其「跑贏行業」評級 【見下一頁

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撰文 : 龍紀瑩

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