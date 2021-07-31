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【新股IPO】內地AR眼鏡商Nreal計劃5年內上市　快手、紅杉資本為前期投資者

新股IPO 17:58 2021/07/31

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nReal創辦人及首席執行官徐馳接受外電訪問時表示，公司計劃5年內上市。據Crunchbase數據顯示，公司目前合共獲得最少7100萬美元的前期融資，當中快手 （01024） 、紅杉資本有份投資。

公司於2017年成立，去年在無錫光學總部基地一期正式投產，並完成4000萬美元B1輪融資。nReal的旗艦產品是一副名為Nreal Light的輕便眼鏡，目前已在包括韓國、日本在內的少數幾個市場上發布。

這確實是一個主要的科技市場，並且非常期待未來10年至15年會發生什麼，非常令人興奮，我認為它更像是當時2006年、2007年智能手機業務。

他指出，Nreal Light其中一項直接用途是透過連接到智能手機，讓用家擺脫智能手機屏幕的束縛，又認為未來會很多好的機會，其市場規模將會很大。

徐馳表示，無論你的手機屏幕上顯示什麼，它將會放在你的面前，變成一個巨大的屏幕，它可以是 3D的，亦可以是超高清的。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：謝卓榮

另類投資 IPO 快手—W（01024） 智能手機

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