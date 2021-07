【法拉利】法拉利兩款新跑車　竟用iPhone 12 Pro Max拍片宣傳？（有片）

▲ 法拉利(Ferrari)透過iPhone 12 Pro Max拍攝短篇電影作品,展示兩款最新跑車型號。(法拉利提供圖片)

法拉利(Ferrari)早前發布兩款最新跑車型號,包括V8 GT Portofino M 和旗艦級的 SF90 Stradale (Assetto Fiorano 賽道取向版本)。集團近日以特別的方式—透過iPhone 12 Pro Max推廣跑車。

法拉利香港獨家代理 Blackbird Concessionaires 首席市場推廣總監 Frank Liew,利用 iPhone 12 Pro Max 的全天候 4K 60 fps Dolby Vision,拍攝短篇電影作品,展示兩款最新跑車型號。

這個歷時兩個月的製作,主題是 "The Handover" (交接),以 ”Prowl the Night or Tour the Day" 為故事構思,在日與夜之間自由出沒穿梭遨遊,展現兩款跑車雖然在設計、速度、美感上及有不同,性格卻是各走一方。

短片來源: Blackbird Concessionaires

