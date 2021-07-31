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【法拉利】法拉利兩款新跑車　竟用iPhone 12 Pro Max拍片宣傳？（有片）

商業 17:54 2021/07/31

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法拉利（Ferrari）透過iPhone 12 Pro Max拍攝短篇電影作品，展示兩款最新跑車型號。（法拉利提供圖片）

法拉利（Ferrari）早前發布兩款最新跑車型號，包括V8 GT Portofino M 和旗艦級的 SF90 Stradale (Assetto Fiorano 賽道取向版本)。集團近日以特別的方式—透過iPhone 12 Pro Max推廣跑車。

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法拉利香港獨家代理 Blackbird Concessionaires 首席市場推廣總監 Frank Liew，利用 iPhone 12 Pro Max 的全天候 4K 60 fps Dolby Vision，拍攝短篇電影作品，展示兩款最新跑車型號。

這個歷時兩個月的製作，主題是 "The Handover" (交接)，以 ”Prowl the Night or Tour the Day" 為故事構思，在日與夜之間自由出沒穿梭遨遊，展現兩款跑車雖然在設計、速度、美感上及有不同，性格卻是各走一方。

短片來源: Blackbird Concessionaires

【疫市營商】將軍澳新商場Ocean PopWalk海天晉滙開幕　80,000平方呎購物空間打造食買玩體驗

責任編輯：朱悅瀅

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