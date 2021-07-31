【電子消費券】V Walk及V city推夏日消費券雙重享　高達300元贈券及110%回贈

▲ 新鴻基地產旗下商場V Walk及V city推出夏日消費券雙重享，可享高達$300商場贈券及110%回贈。（新地提供圖片）

首期電子消費券將於明日（8月1日）發放，新鴻基地產旗下商場V Walk及V city推出夏日消費券雙重享。The Point by SHKP會員憑消費券於V Walk或V city消費滿指定金額，可享高達$300商場贈券及110%回贈。

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消費券第一重享︰The Point by SHKP 會員憑消費券於8 月1日在V Walk或V city，以電子貨幣消費滿$2,000，即可獲贈總值$2,200商場贈券，消費回贈高達110%，名額20個，先到先得。

日期：2021年8月1日

換領時間：12:00 - 22:00

換領地點：V Walk 2樓禮品換領處 或 V city MTR層顧客服務中心

消費券第二重享︰The Point by SHKP 會員憑消費券於V Walk或V city，即日以電子貨幣消費滿$2,000，即可獲贈總值$200商場贈券，首1,000名換領更可額外獲贈$100商場贈券，每日名額30個，換完即止。

推廣期：2021年8月1日至9月30日

換領時間：12:00 - 22:00

換領地點：V Walk 2樓禮品換領處 或 V city MTR層顧客服務中心

贈券適用於超過260間商戶及餐廳﹐包括嘉禾V Walk 戲院、V city 誠品書店、V city Decathlon、UNIQLO、牛角日本燒肉專門店、Starbucks等。最多可出示2張由不同商戶於即日12:00起發出的有效機印發票及相符的電子貨幣付款存根，贈券有效期由發出起計1個月內有效。每人每日只限換領以上優惠1次。

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責任編輯：朱悅瀅

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