【東京奧運】美國混合接力隊被DQ 成功上訴爭獎牌

東京奧運新增的男女子4x400混合接力賽，美國代表隊周五（30日）在初賽以首名衝線，但負責第2棒的女選手厄比在接力時企錯位，導致美國隊被取消資格。美國田徑總會周六（31日）宣佈就事件上訴成功，美國隊於周六晚上進行決賽。

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美國隊於周六男女子4x400混合接力初賽中以首名衝線，同時被視為奪金大熱。但負責第2棒的女選手厄比（Lynna Irby）被指在接力時企錯位，站在接棒區以外位置，因此被裁定取消資格。

美國田徑總會對就事件上訴，表示由於工作人員帶錯位，使厄比站在錯誤位置，最終上訴成功，美國隊恢復參加決賽資格。項目將於當地時間周六晚上9時35分進行，屆時有9個國家隊爭奪奧運首個男女子4x400混合接力獎牌。

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美國隊是次派出的運動員有戈德溫（Elija Godwin）、厄比、曼森（ Taylor Manson）及戴德蒙（ Bryce Deadmon）。

多米尼加共和國於周五在同一賽事中亦被取消資格，其後上訴成功進入決賽。

責任編輯：郭麗明