【Delta變種毒】Walmart：要求美國員工須接種疫苗及戴口罩　預防Delta變種蔓延

美國大型零售商均提醒員工加緊預防Delta變種傳播。沃爾瑪 （美：WMT） 公布要求在美國的零售員工特別在疫情地區下必須戴口罩，並要求員工必須在10月4日前接種疫苗。

沃爾瑪於今年5月份曾經表示，已接種疫苗的員工可以在不戴口罩的情況下工作，不過沃爾瑪在最新一份備忘錄中表示，在不同市場、區域或部門及所有在校園辦公室工作的員工都必須在10月4日之前接種疫苗。

沃爾瑪零售還將獲得150美元的獎勵，是支付疫苗金額的兩倍，用於接種疫苗，而那些已經支付了75美元的人將在下個月獲得其餘的金額。

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美國衛生官員此前亦表示，完全接種疫苗的美國人在疫情迅速傳播的地區應該重新戴口罩（go back to wearing masks）。

另一家美國大型連鎖超市Grocer Kroger（美：KR）亦要求員工作出防疫措施。公司於周五亦表示，強烈鼓勵所有顧客和員工，包括接種疫苗的人，在其商店和設施內戴口罩，阻止Delta變種的傳播。

彭博亦於早前報道指，蘋果 （美：AAPL） 計劃在美國大部分地區恢復戴口罩的要求。

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記者：謝卓榮