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【麥當勞優惠】麥當勞App全新「夏」午茶優惠　17元魚柳飽配飲品

商業 15:50 2021/07/31

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麥當勞App送上多款全新「夏」午茶優惠，同時「$1歎大可樂」將於下周再度回歸。（麥當勞提供圖片）

麥當勞App下周（8月2至8日）帶來第31週VALUE MONDAY電子優惠券，享盡超過$200美食優惠，包括「$1歎大可樂」將於下星期再度回歸。

【電子消費券】一文看清消費券零售餐飲優惠　包括電子、百貨、家具品牌低至1元

【疫市開店】竜王居酒屋逆市北角開店　港人願花錢飲食「飛機貨」即日售罄

同時麥當勞App亦送上多款全新「夏」午茶優惠，包括「$17 歎魚柳飽配飲品 」、「$15歎麥香雞配飲品 」和「$14歎蘋果批配新地」，飲品可選細汽水、熱細港式奶茶(凍+$3)、沖繩黑糖珍珠奶茶(凍中杯裝+$12)等。

此外，全日各個時段亦有不同優惠，包括早上 11 時至午夜12時推出「選購超值套餐減$5」、$32 滋味蝦堡超值套餐、炸洋蔥蝦堡、魚柳蝦堡或菠蘿蝦堡超值套餐減$3等；早上4時至11時指定超值早晨套餐減 $3，包括新餐肉系列、深海鱈魚柳系列及板燒雞腿系列早晨套餐；晚上6時至午夜12時有$39 從不孤單一人快樂晚餐。

【東京奧運】Uber Eats奧運限定80元折扣優惠碼　兼公布最受歡迎日系菜式排行榜

責任編輯：朱悅瀅

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