【盈喜股】神華發盈喜 預期上半年多賺三成至265億人幣

煤炭股中國神華(01088)周五收市後發盈喜，預期今年上半年純利為265億元人民幣，按年增長約30％。神華周五收報14.7元，微跌0.1%。

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神華表示，預期純利增長，主要由於今年上半年中國經濟持續穩定恢復，煤炭市場需求旺盛，煤炭價格上漲，集團煤炭銷售量和平均銷售價格按年增長；受煤炭銷售量增長等因素影響，集團運輸業務板塊鐵路運輸周轉量、港口裝船量、航運周轉量等業務量按年增長；受國際油價等因素影響，國內聚烯烴產品短期供不應求、價格上漲，集團聚烯烴產品的銷售量和平均銷售價格按年增長。神華又指，受煤價上漲等因素影響，集團發電業務板塊利潤下降。

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另外，中國煤炭工業協會日前發布《2021年上半年煤炭經濟運行情況通報》顯示，下半年煤炭供應將進一步增加，但局部地區供應仍有可能出現緊張的情況。

展望下半年煤炭市場，從煤炭需求看，宏觀經濟穩定復甦、迎峰度夏度冬用煤高峰、電煤庫存不高等因素將帶動煤炭需求增長。而可再生能源發電出力增加、能耗「雙控」等因素將抑制煤炭需求增長。

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