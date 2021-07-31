  • 31°C
香港時間 : 2021731日 (六) 16:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈喜股】神華發盈喜 預期上半年多賺三成至265億人幣

股樓投資 16:14 2021/07/31

分享：

煤炭股中國神華(01088)周五收市後發盈喜，預期今年上半年純利為265億元人民幣，按年增長約30％。神華周五收報14.7元，微跌0.1%。

普拉達上半年虧轉盈賺9700萬歐元 單日炒上一成創一年新高   詳情請看【下一頁

神華表示，預期純利增長，主要由於今年上半年中國經濟持續穩定恢復，煤炭市場需求旺盛，煤炭價格上漲，集團煤炭銷售量和平均銷售價格按年增長；受煤炭銷售量增長等因素影響，集團運輸業務板塊鐵路運輸周轉量、港口裝船量、航運周轉量等業務量按年增長；受國際油價等因素影響，國內聚烯烴產品短期供不應求、價格上漲，集團聚烯烴產品的銷售量和平均銷售價格按年增長。神華又指，受煤價上漲等因素影響，集團發電業務板塊利潤下降。

【大行點睇】 花旗看淡第三季股中港股市表現 推薦8大防守股   詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

另外，中國煤炭工業協會日前發布《2021年上半年煤炭經濟運行情況通報》顯示，下半年煤炭供應將進一步增加，但局部地區供應仍有可能出現緊張的情況。
展望下半年煤炭市場，從煤炭需求看，宏觀經濟穩定復甦、迎峰度夏度冬用煤高峰、電煤庫存不高等因素將帶動煤炭需求增長。而可再生能源發電出力增加、能耗「雙控」等因素將抑制煤炭需求增長。

【同場加映】【溫股知新】恒指沽壓未完 八月絕地反擊？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 李尚毅

中國神華（01088） 港股

下一篇文章

貴州茅台業績升逾11% 佔內地白酒業四分之一
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【溫股知新】恒指沽壓未完 八月絕地反擊？
【溫股知新】恒指沽壓未完 八月絕地反擊？
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【網民熱話】交往4個月　男友支付租金　女友稱一次過租三年可以便宜一點　一個電話揭港男疑墮騙案
【網民熱話】交往4個月　男友支付租金　女友稱一次過租三年可以便宜一點　一個電話揭港男疑墮騙案