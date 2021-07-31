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【小鵬汽車】小鵬汽車武漢項目正式啟動　CEO何小鵬：未來幾年為智能汽車爆發期

新經濟追蹤 15:24 2021/07/31

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小鵬汽車 （09868） 的武漢項目在武漢經濟技術開發區正式啟動。小鵬汽車董事長CEO何小鵬在項目啟動儀式上表示，未來數年，智能汽車將會迎來爆發期，預料2025年智能汽車在中國一線城市會達到60%。

該項目佔地約1500畝，將建設沖壓、焊裝、塗裝、總裝、電池、電驅等工藝車間。項目規劃產能10萬輛，達產後可實現年產值300億元以上。

何小鵬表示，武漢項目將落地小鵬汽車的第三代智能平台，將是小鵬汽車的第一個全球化平台，有信心很快可以達到滿產。

他又認為，在2023至2025年，智能汽車將會迎來爆發期，對傳統功能汽車而言為顛覆期，你認為，智能汽車的變革會加速到來，將進一步釋放智能電動汽車的市場需求。

今年上半年，小鵬汽車累計交付量已經超過2020年全年，達到30738台，按年增5.6倍。今年下半年，小鵬汽車還將有兩款重磅車型推出分別為，小鵬G3i及全新第三款車型P5。

相關文章：【小鵬汽車】小鵬P5 6款新車型開始預售　售價16萬人民幣起

【電動車】小鵬汽車發布新車小鵬G3i　售價介乎14.98萬至18.58萬人幣

記者：謝卓榮

港股 汽車 電動車 小鵬汽車－W（09868）

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