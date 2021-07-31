【東京奧運】美國迪素百米蝶泳破世界紀錄 今屆第3金

東京奧運繼續展開賽事，周六（31日）產生最多游泳金牌，其中有「新水神」之稱的美國泳手迪素在男子100米蝶泳決賽游出49.45秒時間，打破其個人於2019年所創下的世界紀錄，並嬴得今屆奧運第3面金牌。

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美國泳手，現年24歲的迪素（Caeleb Dressel） 周六出戰男子100米蝶泳決賽，同場有200米蝶泳金牌得主、匈牙利的米拉克（Kristof Milak） 。迪素最終游出49.45秒時間，以0.23秒優勢力壓米拉克，更打破其個人在2019年所創下49.5秒世界紀錄贏得金牌。至於米拉克以49.68秒獲一面銀牌、瑞士選手龐蒂（Noe Ponti）游出50.74秒奪銅。

事實上，這亦是迪素繼男子100米自由泳及男子4x100自由泳接力項目後，在今屆奧運獲得的第3面金牌。迪素其後於50米自由泳半準決賽中，亦游出21.42秒成績，以首名晉級決賽。

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此外，英國隊亦在男女混合4x100混合泳接力決賽，以3分37.58秒，破世界紀錄奪金，亦是英國在東京奧運游泳項目中，嬴得第7面獎牌。

責任編輯：郭麗明