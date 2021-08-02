【電子消費券】一文看清消費券零售餐飲優惠　包括電子、百貨、家具品牌低至1元（不斷更新）

▲ 第一期電子消費券將於明日（8月1日）發放，食肆及零售商戶均把握商機帶來優惠。（資料圖片）

第一期電子消費券將於明日（8月1日）發放，除了一眾商場紛紛宣布推出消費券優惠，食肆及零售商戶均把握商機帶來優惠。

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商場

領展

第二撃消費券活動「消費添飯家煮意」，將於 8 月 1 日至 10 月 15 日推出。顧客於指定領展商 場或街市，單次消費滿 500 元，即送一公斤金鳳香米，並提供其他多項優惠。

家具店

Pricerite實惠

8月1至3日率先推出「百倍勁賞」禮遇，推出超過1,000張Pricerite實惠$100禮券，每張只售$1，指定分店每日限量發售，每人限買1張。即日至9月6日，於傢俬部購物每滿$2,000即減$450，最高減$6,750。

百貨公司

一田百貨

8月1日起推出逾40款激折均一價套裝，客人可以低至28折，購入美妝、美食、電競潮物及家電用品。一田更會派一萬套$1,000優惠券，顧客即日消費滿$2,000，即可憑單換領，使用期最長更至12月。

永安百貨

即日起至8月15日，顧客凡購買每滿$1,000永安禮券，可額外獲贈$30永安禮券；滿$2,000永安禮券，可額外獲贈$60永安禮券，如此類推，使用期限至2024年12月31日。

電子產品

SmarTone

全新5G消費券上台優惠，用$2,000消費券上指定SmarTone 5G月費計劃，即可獲高達$7,738優惠，包括6個月月費回贈(總值$2,388)、手機及配件現金券(價值$3,000)、加5G附屬SIM咭，每張送$500手機及配件現金券(總值高達$2,000)、12個月升級版雙面保護「SmarTone 爆芒換新TM 」服務 (價值$350)。

Lenovo

8月於Lenovo官方專門店或eShop，以消費券購物可享額外優惠，包括凡購物滿2,000元，可減100元；購物滿5,000元則可減200元。

餐飲

ClubONE

消費券Double Up加碼推廣，變相半價優惠，婚宴$1000可當$2000使用，上限為$5000。餐飲方面，享用餐飲服務滿$100，即送$100現金券。

戶戶送

向選用AlipayHK支付的用戶提供獨家推廣及折扣，包括於8月註冊的AlipayHK新用戶可獲得70港元戶戶送迎新優惠、於8月14日或之前以AlipayHK登記使用消費券的用戶將獲得20港元戶戶送禮券等。

牛角、牛角次男坊、溫野菜

經營牛角、牛角次男坊、溫野菜等餐廳的「株式會社」，8月1日起推出「消費券美食企劃」，會員以1000元即可購買總值1600元的現金券套裝。

Gaia Group

預售使用期為一年的現金餐飲券及禮券，可在電子消費券使用期過後繼續使用。

竜王

8月1日推出「消費券套餐」，客人用消費券付款享用該套餐可獲額外優惠。

便利店

OK便利店

首次於OK便利店以八達通成功領取消費券，將額外獲贈20元OK現金券。

旅遊

Trip.com

8月1日至9月30日期間，Tap & Go「拍住賞」用戶透過Tap & Go x Trip.com專頁，使用指定優惠代碼預訂旅遊產品，消費滿500元享30元折扣；使用全數消費券滿5,000元更可享高達480元折扣。

網上平台

HKTVmall

即日起至8月31日，WeChat Pay HK消費券用戶，可於WeChat Pay HK「商戶優惠放題」專頁領取HKTVmall 95折優惠碼。HKTVmall更會派發一張9折優惠電子通用券，用戶在8月1日至31日期間於網上商店購物並透過WeChat Pay HK付款時可使用。

HOME+

8月1日至12月31日，客戶可以7折購買每張價值$500 HOME+電子禮券，購買數量不設上限，有效使用日期至明年4月。

SHOPLINE

市民以AlipayHK領取5,000元電子消費券，可以從逾百間合作商戶推出的大禮包中（總值近17億元），選擇合共價值可達1萬元的優惠券。

掌舖 Boutir

「消費券掌賞 Mall」網上市集，市集設有6大展區，提供超過1000件商品，優惠低至半價。另推出「消費券購買天書」，送出價值高達$1000的優惠券。

責任編輯：朱悅瀅

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