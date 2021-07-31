  • 32°C
香港時間 : 2021731日 (六) 14:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】一文看清消費券零售餐飲優惠　包括電子、百貨、家具品牌低至1元

商業 14:03 2021/07/31

分享：

第一期電子消費券將於明日（8月1日）發放，食肆及零售商戶均把握商機帶來優惠。（資料圖片）

第一期電子消費券將於明日（8月1日）發放，除了一眾商場紛紛宣布推出消費券優惠，食肆及零售商戶均把握商機帶來優惠。

【電子消費券】首期消費券本周日到手　Tap & Go、Alipay用戶要留意！

【5000元消費券】恒隆地產推消費券獎賞計劃    8月1日起消費送禮券

家具店
Pricerite實惠
8月1至3日率先推出「百倍勁賞」禮遇，推出超過1,000張Pricerite實惠$100禮券，每張只售$1，指定分店每日限量發售，每人限買1張。即日至9月6日，於傢俬部購物每滿$2,000即減$450，最高減$6,750。

百貨公司
一田百貨
8月1日起推出逾40款激折均一價套裝，客人可以低至28折，購入美妝、美食、電競潮物及家電用品。一田更會派一萬套$1,000優惠券，顧客即日消費滿$2,000，即可憑單換領，使用期最長更至12月。

永安百貨
即日起至8月15日，顧客凡購買每滿$1,000永安禮券，可額外獲贈$30永安禮券；滿$2,000永安禮券，可額外獲贈$60永安禮券，如此類推，使用期限至2024年12月31日。

電子產品
SmarTone
全新5G消費券上台優惠，用$2,000消費券上指定SmarTone 5G月費計劃，即可獲高達$7,738優惠，包括6個月月費回贈(總值$2,388)、手機及配件現金券(價值$3,000)、加5G附屬SIM咭，每張送$500手機及配件現金券(總值高達$2,000)、12個月升級版雙面保護「SmarTone 爆芒換新TM 」服務 (價值$350)。

Lenovo
8月於Lenovo官方專門店或eShop，以消費券購物可享額外優惠，包括凡購物滿2,000元，可減100元；購物滿5,000元則可減200元。

餐飲
ClubONE
消費券Double Up加碼推廣，變相半價優惠，婚宴$1000可當$2000使用，上限為$5000。餐飲方面，享用餐飲服務滿$100，即送$100現金券。

戶戶送
向選用AlipayHK支付的用戶提供獨家推廣及折扣，包括於8月註冊的AlipayHK新用戶可獲得70港元戶戶送迎新優惠、於8月14日或之前以AlipayHK登記使用消費券的用戶將獲得20港元戶戶送禮券等。

牛角、牛角次男坊、溫野菜
經營牛角、牛角次男坊、溫野菜等餐廳的「株式會社」，8月1日起推出「消費券美食企劃」，會員以1000元即可購買總值1600元的現金券套裝。

Gaia Group
預售使用期為一年的現金餐飲券及禮券，可在電子消費券使用期過後繼續使用。

竜王
8月1日推出「消費券套餐」，客人用消費券付款享用該套餐可獲額外優惠。

便利店
OK便利店
首次於OK便利店以八達通成功領取消費券，將額外獲贈20元OK現金券。

旅遊
Trip.com
8月1日至9月30日期間，Tap & Go「拍住賞」用戶透過Tap & Go x Trip.com專頁，使用指定優惠代碼預訂旅遊產品，消費滿500元享30元折扣；使用全數消費券滿5,000元更可享高達480元折扣。

網上平台

HKTVmall
即日起至8月31日，WeChat Pay HK消費券用戶，可於WeChat Pay HK「商戶優惠放題」專頁領取HKTVmall 95折優惠碼。HKTVmall更會派發一張9折優惠電子通用券，用戶在8月1日至31日期間於網上商店購物並透過WeChat Pay HK付款時可使用。

HOME+
8月1日至12月31日，客戶可以7折購買每張價值$500 HOME+電子禮券，購買數量不設上限，有效使用日期至明年4月。

SHOPLINE
市民以AlipayHK領取5,000元電子消費券，可以從逾百間合作商戶推出的大禮包中（總值近17億元），選擇合共價值可達1萬元的優惠券。

掌舖 Boutir
「消費券掌賞 Mall」網上市集，市集設有6大展區，提供超過1000件商品，優惠低至半價。另推出「消費券購買天書」，送出價值高達$1000的優惠券。

責任編輯：朱悅瀅

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

相關文章

【電子消費券】首期消費券本周日到手　Tap & Go、Alipay用戶要留意！
2021/07/29
【電子消費券】首期消費券本周日到手　Tap & Go、Alipay用戶要留意！
【電子消費券】ELEMENTS圓方夏日驚喜賞　電子消費享高達105%獎賞
2021/07/29
【電子消費券】ELEMENTS圓方夏日驚喜賞　電子消費享高達105%獎賞
【電子消費券】ClubONE加碼消費券　婚宴餐飲可享額外5000元消費額
2021/07/29
【電子消費券】ClubONE加碼消費券　婚宴餐飲可享額外5000元消費額
【5000元消費券】Lenovo推電子消費券優惠　線上及線下將提供Tap & Go、Alipay HK、WeChat Pay和八達通支付
2021/07/27
【5000元消費券】Lenovo推電子消費券優惠　線上及線下將提供Tap & Go、Alipay HK、WeChat Pay和八達通支付

你可能感興趣

【電子消費券】首期消費券本周日到手　Tap & Go、Alipay用戶要留意！
16:20 2021/07/29
【電子消費券】首期消費券本周日到手　Tap & Go、Alipay用戶要留意！
【電子消費券】ELEMENTS圓方夏日驚喜賞　電子消費享高達105%獎賞
16:00 2021/07/29
【電子消費券】ELEMENTS圓方夏日驚喜賞　電子消費享高達105%獎賞
【電子消費券】ClubONE加碼消費券　婚宴餐飲可享額外5000元消費額
14:35 2021/07/29
【電子消費券】ClubONE加碼消費券　婚宴餐飲可享額外5000元消費額
電子消費券 著數優惠 八達通 Tap ＆ Go 支付寶 微信支付 OK便利店 一田 Lenovo 家電

下一篇文章

【護理行業招聘】仁愛堂YES：平均起薪點逾1.5萬元　夥業界提供200職位空缺、設現場面試
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【周末好去處】科學館「彼思動畫」專題展　揭電影製作過程（附預約參觀連結）
【周末好去處】科學館「彼思動畫」專題展　揭電影製作過程（附預約參觀連結）
【職位空缺】消防處聘請控制隊目　無需考體能起薪31910元
【職位空缺】消防處聘請控制隊目　無需考體能起薪31910元
【張家朗摘金】餐飲店慶祝張家朗奧運奪金　叫「家朗」有優惠　免費茶飲和牛飯等
【張家朗摘金】餐飲店慶祝張家朗奧運奪金　叫「家朗」有優惠　免費茶飲和牛飯等
【何詩蓓】港隊代表何詩蓓奪銀　何詩蓓設計系列泳衣將掀搶購潮？（多圖）
【何詩蓓】港隊代表何詩蓓奪銀　何詩蓓設計系列泳衣將掀搶購潮？（多圖）
【東京奧運】Uber Eats奧運限定80元折扣優惠碼　兼公布最受歡迎日系菜式排行榜
【東京奧運】Uber Eats奧運限定80元折扣優惠碼　兼公布最受歡迎日系菜式排行榜
【東京奧運】香港運動員出戰奧運需支持 何詩蓓、張家朗共奪1金2銀　萬美集團：一個口罩一點支持
【東京奧運】香港運動員出戰奧運需支持 何詩蓓、張家朗共奪1金2銀　萬美集團：一個口罩一點支持