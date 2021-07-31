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【示範單位】如何用玻璃增加室內採光？「黑廁」示範單位教你打通空間

股樓投資 12:46 2021/07/31

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ViuTV節目《一周睇樓團》不時介紹有特色的示範單位家居設計，節目的主持人鄧自閑到訪位於啟德的維港1號示範單位。維港1號的單位面積約770呎，三房套房，原本的單位交樓標準鋪複合木地板，牆身只是髹上白色乳膠漆，示範單位裝修卻改頭換面，走雲石奢華路綫。長形廳有近200呎，舖雲石地板。客廳以金銀色為主調、有木材裝飾，布置帶點華麗，配大型家私。但更值得注意的是室外設計較靈活運用技巧增加採光，改善了原本「黑廁」、走廊較暗，以及廚房空間較小的問題。

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一、透明直紋玻璃分隔房間

這裡的露台和工作平台合併，合共約40呎，單位通風主要靠這露台，旁邊和客廳沒有其他生窗。走廊原則有三間房，分別裝有玻璃幕牆，示範單位的主人房與其中一間房打通，打造為特大套房，房間善用玻璃及透明的設計，如透明的衣櫃趟門。這間房擴大後，佔約100呎。原裝的兩間細房，分別約50呎，牆身以直紋玻璃構建而成，增加採光同時兼顧住戶私隱。房間套廁備有浴缸，不過沒有窗，是「黑廁」，洗手枱採用光面黑雲石面，加上牆身掛上大型圓形鏡，鏡上方安裝了照燈間接照射，並以鏡面反射燈光，大大增加採光及空間感。

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二、玻璃分隔外牆並延伸成開放式廚房

示範單位的廚房寬敞，採用半開放式，以透明玻璃板分隔煮食區，煮食區外的廚櫃及流理台似是廚房的一部分，其實只是改造了原裝廚房旁邊的約30呎的儲物房，成為廚房的延伸，開放式廚房完美結合客廳設計，統一了全屋的裝飾風格，不感違和，亦令室內視野變得廣闊。

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撰文 : 龍紀瑩

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