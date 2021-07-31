【內險股】中國平安狂瀉不止 兩個指標透視持續弱勢

目前中國平安 （02318） 的新業務價值在下降，產品競爭力在下滑，隨著客戶能選擇的產品越來越多，價格更低的且服務範圍更廣的產品會更有競爭優勢。

保險有兩個關鍵指標，可用作衡量利潤規模和成長。第一個指標是新業務價值（Net book value，NBV），有點像普通企業的營利增長規模，這個指標基本代表了這個階段新客戶、新保單的規模，這直接表示著公司是否有成長性，未來業務的基本盤。

第二個指標是內含價值（Embedded Value，EV），內含價值受多方面影響，簡單可以把這個理解為企業當前動態的總資產情況。當然其實還受到利差、費差和死差的影響，但從大體上來講，可以把這個數當做公司的總資產規模來參考理解。

中國平安的新業務價值，從2018年開始增速放緩，到2020年發生下滑。2020年比2019年下降24%。2021年雖然比2020年增長15.4%，但實際上189億還是比216億低的。實際上能看出中國平安的新業務價值這幾年是沒有增長的。新業務價值的增速放緩，不同於傳統企業應收增長放緩，有可能會帶來更多的連鎖反應。比如代理人積極性下降，新保單不好做，保證不了足夠的收益。

新業務價值增長放緩，公司可能會在放緩過程中出現更多的問題。如同互聯網公司高速增長的時候，很多內部問題會被掩蓋，但是當增長放緩，很多問題會被放大，金融企業如果有問題，因為是杠桿業務，問題會被成倍的放大。

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