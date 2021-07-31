  • 31°C
香港時間 : 2021731日 (六) 13:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內險股】中國平安狂瀉不止 兩個指標透視持續弱勢

環球政經 08:03 2021/07/31

分享：

目前中國平安 （02318） 的新業務價值在下降，產品競爭力在下滑，隨著客戶能選擇的產品越來越多，價格更低的且服務範圍更廣的產品會更有競爭優勢。

保險有兩個關鍵指標，可用作衡量利潤規模和成長。第一個指標是新業務價值（Net book value，NBV），有點像普通企業的營利增長規模，這個指標基本代表了這個階段新客戶、新保單的規模，這直接表示著公司是否有成長性，未來業務的基本盤。 

第二個指標是內含價值（Embedded Value，EV），內含價值受多方面影響，簡單可以把這個理解為企業當前動態的總資產情況。當然其實還受到利差、費差和死差的影響，但從大體上來講，可以把這個數當做公司的總資產規模來參考理解。

中國平安的新業務價值，從2018年開始增速放緩，到2020年發生下滑。2020年比2019年下降24%。2021年雖然比2020年增長15.4%，但實際上189億還是比216億低的。實際上能看出中國平安的新業務價值這幾年是沒有增長的。新業務價值的增速放緩，不同於傳統企業應收增長放緩，有可能會帶來更多的連鎖反應。比如代理人積極性下降，新保單不好做，保證不了足夠的收益。

新業務價值增長放緩，公司可能會在放緩過程中出現更多的問題。如同互聯網公司高速增長的時候，很多內部問題會被掩蓋，但是當增長放緩，很多問題會被放大，金融企業如果有問題，因為是杠桿業務，問題會被成倍的放大。

【大行點睇】 花旗看淡第三季股中港股市表現 推薦8大防守股【見下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映:【溫股知新】恒指沽壓未完 八月絕地反擊？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 龍紀瑩

金融 中國 中國上市公司 經濟 行業 品牌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【樓市熱話】家人各有三個單位 不解父母逼他買多一個 網民：想有被動收入
【樓市熱話】家人各有三個單位 不解父母逼他買多一個 網民：想有被動收入
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【溫股知新】恒指沽壓未完 八月絕地反擊？
【溫股知新】恒指沽壓未完 八月絕地反擊？
【網民熱話】交往4個月　男友支付租金　女友稱一次過租三年可以便宜一點　一個電話揭港男疑墮騙案
【網民熱話】交往4個月　男友支付租金　女友稱一次過租三年可以便宜一點　一個電話揭港男疑墮騙案