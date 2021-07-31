  • 31°C
香港時間 : 2021731日 (六) 16:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

貴州茅台業績升逾11% 佔內地白酒業四分之一

環球政經 16:03 2021/07/31

分享：

貴州茅台（滬：600519）發布2021年半年年報，上半年實現營業收入490.87億元，按年增長11.68%；實現歸母淨利潤246.54億元，按年增長9.08%。報告期内，貴州茅台完成基酒産量5.03萬噸，其中茅台酒基酒産量3.78萬噸、系列酒基酒産量1.25萬噸。

在2020年疫情爆發初期，貴州茅台在行業内率先復工復産復市，較好完成了目標任務；主要指標穩步增長，生産質量穩中趨優，品牌影響力持續增強。2021年「十四五」開局年順利實現「開門紅」，季度實現營業收入272.71億元，按年增長11.74%。在上半年，平均日收入為2.7億，佔據內地白酒行業的四分之一。

業績報告指，本年度繼續以疫情防控、生産經營和改革發展各項工作，保持了「穩」的大局，實現了「進」的預期。

【大行點睇】 花旗看淡第三季股中港股市表現 推薦8大防守股【見下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映:【溫股知新】恒指沽壓未完 八月絕地反擊？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 龍紀瑩

財金政策 中國上市公司 經濟 行業 品牌 貴州茅台（滬：600519）

上一篇文章

【盈喜股】神華發盈喜 預期上半年多賺三成至265億人幣

下一篇文章

【居屋裝修】退休船長緬懷航海時代　45萬裝修25年舊居屋　弧形衣帽間帶出船頭感覺　廚房藍白配融入海洋元素
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【溫股知新】恒指沽壓未完 八月絕地反擊？
【溫股知新】恒指沽壓未完 八月絕地反擊？
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【網民熱話】交往4個月　男友支付租金　女友稱一次過租三年可以便宜一點　一個電話揭港男疑墮騙案
【網民熱話】交往4個月　男友支付租金　女友稱一次過租三年可以便宜一點　一個電話揭港男疑墮騙案