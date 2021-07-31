貴州茅台業績升逾11% 佔內地白酒業四分之一

貴州茅台（滬：600519）發布2021年半年年報，上半年實現營業收入490.87億元，按年增長11.68%；實現歸母淨利潤246.54億元，按年增長9.08%。報告期内，貴州茅台完成基酒産量5.03萬噸，其中茅台酒基酒産量3.78萬噸、系列酒基酒産量1.25萬噸。

在2020年疫情爆發初期，貴州茅台在行業内率先復工復産復市，較好完成了目標任務；主要指標穩步增長，生産質量穩中趨優，品牌影響力持續增強。2021年「十四五」開局年順利實現「開門紅」，季度實現營業收入272.71億元，按年增長11.74%。在上半年，平均日收入為2.7億，佔據內地白酒行業的四分之一。

業績報告指，本年度繼續以疫情防控、生産經營和改革發展各項工作，保持了「穩」的大局，實現了「進」的預期。

【大行點睇】 花旗看淡第三季股中港股市表現 推薦8大防守股【見下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映:【溫股知新】恒指沽壓未完 八月絕地反擊？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機