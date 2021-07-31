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美股受亞馬遜拖累收低 標普500指數7月升逾2%

環球政經 12:46 2021/07/31

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美國股市週五收低，亞馬遜急挫，拖累科技股受壓，因此前該公司預測銷售增長將放緩，但標普500指數仍連續第六個月上漲。

亞馬遜跌7.6%，是去年5月以來最大單日跌幅。公司上季業績差過預期。其他科技股方面，Facebook、微軟跌近0.6%。此前該公司週四晚些時候公佈的第二季營收低於分析師平均預期，並表示未來幾個季度銷售增長將放緩。

總結標普500指數一周跌約0.36%。在7月，三大股指均上升，道指升1.3%，納指升1.2%。標普更維持第六個月升勢，7月升2.3%。

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撰文 : 龍紀瑩

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