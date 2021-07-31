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中央政治局會議穩固經濟復蘇 料「跨週期」宏觀政策不會轉向

環球政經 12:46 2021/07/31

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據路透社報導，內地中共中央政治局週五召開會議部署下半年經濟措施，表示將統籌今明2年宏觀政策銜接，同時強調宏觀政策自主性，代表決策層更加著眼於中長期成效，下半年政策預計不會突然轉向，並再次着重於宏觀政策跨週期調節。

會議只將推動積極財政政策，提升效能，與以往逆週期調節不同，政策包括加強今年底、明年初形成的「實物工作量」，預計下半年的財政政策、貨幣政策並沒有太大變化，將保持較穩定中性，對中小企業和困難行業的幫助會進一步加大。

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撰文 : 龍紀瑩

經濟數據及調查 經濟狀況 財政政策 行業 中共中央政治局 貨幣政策

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