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澳洲加快審批港人技術移民簽證 BNO持有人同受惠

環球社會熱點 11:55 2021/07/31

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澳洲政府宣佈，已加快審批香港居民的技術移民簽證申請，並以「最高優先次序」處理，措施於7月7日起生效，受惠者包括香港特區護照及英國國民海外護照（BNO） 持有人。此外，澳洲政府計劃放寬讓BNO持有人亦能獲延長簽證及申請永久居留，相關細節將稍後公布。

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澳洲兩黨聯盟參議員帕特森（James Paterson）於周五（30日）接受當地傳媒訪問時表示， 移民部長霍克（Alex Hawke）決定，加快審批香港居民的技術移民簽證申請， 並以「最高優先次序」處理，受惠者包括香港特區護照及英國國民海外護照（BNO） 持有人。據悉，上述措施已於7月7日起生效。

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此外，澳洲於去年宣佈給予港人特殊移民政策，其中持有特區護照及澳洲臨時技術簽證或畢業生簽證的港人，可獲延長簽證至5年，之後可在符合特定條件情況下，申請技術類別的永久居留。帕特森表示，政府計劃把政策放寬，讓BNO持有人亦獲得延長簽證及申請永久居留，而相關申請條件等細則於稍後公佈。

有移民律師表示，審批時間可能縮短一半以上。

責任編輯：郭麗明

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