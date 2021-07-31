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【護理行業招聘】仁愛堂YES：平均起薪點逾1.5萬元　夥業界提供200職位空缺、設現場面試

商業 13:00 2021/07/31

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為了應對受新冠肺炎疫情影響，更多人關注護理行業的發展，以及在中學文憑試（DSE）2021 放榜後，不少應屆DSE畢業生積極向升學或就業覓出路，有提供護理課的仁愛堂YES培訓學院就今（31日）舉辦「護理．課程招聘及體驗日」曰。並且夥拍業界提供逾200職位空缺，設有現場面試。

仁愛堂YES培訓學院總主任黃愛稀接受本報訪問指出，學院的收生情況不跌反升，其中有很多學員是來自飲食、航空、酒店及旅遊行業的人士報讀，反映市場對短期進修課程是非常受歡迎。而有見失業率持續高企，所以該學院早前聯繫護理及安老服務業界舉辦是次活動，冀創造更多就業機會。

醫護行業人手需求大，而且入行門檻低：中學程度初階職位新入行月薪近2萬，起薪點相當吸引。

她又指，本港對醫療服務的需求十分龐大，惟醫療行業卻一直出現人手短期、青黃不接的局面。

  • 根據港大進行的新一輪醫護人力推算結果，普通科護士的人手持續短缺
  • 推算在2030年、2035年及2040年，其人手差距分別為3679、4337及5060名
  • 當中就公營界別，醫管局在2020年、2030年及2040年，將分別有3020、3720及4480名普通科護士短缺

所以在供求不足的情況下，公私營機構聘請護理員的薪酬更是水漲船高。對比受疫情影響的行業，護理業儼然成爲新時代的「鐵飯碗」，對於一眾欠缺經驗、有理想的應届畢業生而言更是荀工之一。

她預計，公私營醫院、診所、復康中心等醫療機構會聘請大量的助理職位，包括職業治療助理、物理治療助理、診所助護，協助治療師和醫生，從而減輕工作量。

助理工時相對固定，較少輪班返夜，平均起薪點有1.5萬元月薪，適合年輕人入職。

而該學院其中一個熱門之選是安老院舍護理員課程，由2015年的23人，躍升至2021年7月的327人，而且入職門檻低，普遍小六程度便可入職，起薪點更高達1.8萬元月薪。

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鈞溢護老集團供40個空缺 康美醫療最缺前線護理員

另據其中兩間夥拍的機構，包括鈞溢護老集團及康美醫療指出，年輕人可首先多嘗試參與招聘及體驗活動，從中了解醫療界的工作環境，並事先測試自己是否適合從事相關工作。

  • 溢護老集團將提供約40個職位空缺，如起居照顧員、保健員、清潔員

康美醫療有限公司總經理吳慧敏則指出，現時該院有40-50院友，惟前線護理員與院友比例為1：8，目標招聘前線護理員PCW空缺15-20人，薪酬1.7萬元起。另外將包括其他職位：

  • 雜工AW 5 人
  • 物理治療助理PTA 8-10人
  • 保健員HW 5人
  • 注冊/登記護士 5人

她提到，在疫情新常態下，院舍需要大量人手做檢測工作，包括身體檢查，安排見醫生，做分流工作等；以及針對長者需要，聘請前線護理人手做上門護理服務，如送飯、陪診、量度血壓、簡單的護理等。

記者：張寶燕

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