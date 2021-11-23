  • 17°C
香港時間 : 20211123日 (二) 17:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】香港第4富豪楊建文旗下伯恩光學擬延至明年IPO、待更好市況　為蘋果屏幕供應商

新股IPO 17:33 2021/11/23

分享：

為蘋果（美：AAPL）供應手機屏幕的伯恩光學據報上周五已經通過上市聆訊。不過，據外電報道指，雖然伯恩光學已經獲得港交所的上市許可，但仍然決定將其香港IPO推遲至明年。

報道引述消息人士指，伯恩光學並不急於上市，因此決定推遲，以等待一個更好的市場環境。早前據報該公司預計集資10億至20億美元（即約78億至156億港元），中金、滙豐和摩根大通為聯席保薦人。

伯恩光學為智能設備外觀結構及模組方案提供商。據招股書顯示，於2020年，按出貨價值計，伯恩光學屬全球最大的智能設備外觀結構及模組方案提供商，其市佔高達17.6%。

伯恩光學創辦人楊建文為全港第四富豪，可見【下一頁】

公司收入主要劃分4大板塊包括，智能手機蓋板解決方案、可穿戴設備蓋板解決方案、平板電腦蓋板解決方案及其他，當中智能手機蓋板收入佔比超過6成。截至今年3月底止，公司收入按年增長8.9%至299億元；年內溢利按年增7成至31.6億元。

集團是次集資所得將用於開發新材料、新技術及新業務的發展、發展汽車相關業務、智能製造投資及加強智能管理、提升ESG標準、償還部分銀行借貸及結算應付控股股東的股息及應付關聯方款項。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】錢大媽已委上市負責行　擬集資39億元、京東為前期投資者

【新股IPO】物美科技傳香港IPO停滯、正應對港交所詢問 創辦人張文中曾含冤入獄12年

蘋果（Apple，美：AAPL） 港股 IPO

下一篇文章

【科技巨頭】涉反競爭合作　蘋果及亞馬遜合共被罰2.3億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴股價】阿里巴巴連跌第4日累挫兩成、138元逾千低吸買盤遭沖散　美股收市再跌近3%
【阿里巴巴股價】阿里巴巴連跌第4日累挫兩成、138元逾千低吸買盤遭沖散　美股收市再跌近3%
【恒指夜期+ADR】阿里沽壓突湧現　美股股價突低水3%　夜期跌152點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里沽壓突湧現　美股股價突低水3%　夜期跌152點（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌299點　阿里巴巴再跌3%、恒大系午後炒上、電子煙股造好（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌299點　阿里巴巴再跌3%、恒大系午後炒上、電子煙股造好（不斷更新）
【開市9點半】阿里憧憬馬雲消息　歐洲封城憂慮滙豐ADR先跌
【開市9點半】阿里憧憬馬雲消息　歐洲封城憂慮滙豐ADR先跌
【新股IPO】網易雲音樂9899招股入場費1.1萬　網易化身基投、Sony Music另投7.8億
【新股IPO】網易雲音樂9899招股入場費1.1萬　網易化身基投、Sony Music另投7.8億
【美股期貨】歐股急挫、德法股市跌逾1%　道指期貨瀉124點（不斷更新）
【美股期貨】歐股急挫、德法股市跌逾1%　道指期貨瀉124點（不斷更新）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款