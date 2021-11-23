【新股IPO】香港第4富豪楊建文旗下伯恩光學擬延至明年IPO、待更好市況　為蘋果屏幕供應商

為蘋果（美：AAPL）供應手機屏幕的伯恩光學據報上周五已經通過上市聆訊。不過，據外電報道指，雖然伯恩光學已經獲得港交所的上市許可，但仍然決定將其香港IPO推遲至明年。

報道引述消息人士指，伯恩光學並不急於上市，因此決定推遲，以等待一個更好的市場環境。早前據報該公司預計集資10億至20億美元（即約78億至156億港元），中金、滙豐和摩根大通為聯席保薦人。

伯恩光學為智能設備外觀結構及模組方案提供商。據招股書顯示，於2020年，按出貨價值計，伯恩光學屬全球最大的智能設備外觀結構及模組方案提供商，其市佔高達17.6%。

伯恩光學創辦人楊建文為全港第四富豪，可見【下一頁】

公司收入主要劃分4大板塊包括，智能手機蓋板解決方案、可穿戴設備蓋板解決方案、平板電腦蓋板解決方案及其他，當中智能手機蓋板收入佔比超過6成。截至今年3月底止，公司收入按年增長8.9%至299億元；年內溢利按年增7成至31.6億元。

集團是次集資所得將用於開發新材料、新技術及新業務的發展、發展汽車相關業務、智能製造投資及加強智能管理、提升ESG標準、償還部分銀行借貸及結算應付控股股東的股息及應付關聯方款項。

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