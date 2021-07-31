  • 31°C
香港時間 : 2021731日 (六) 11:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】蘋果供應商伯恩光學遞交上市申請　集資約156億元

新股IPO 11:29 2021/07/31

分享：

蘋果供應商、螢幕製造商伯恩光學已遞交上市申請。據外電早前報道指，公司計劃集資最多20億美元（即約156億港元），中金、滙豐和摩根大通為聯席保薦人。

伯恩光學為一家智能設備外觀結構及模組方案提供商。據招股書顯示，於2020年，按出貨價值計，公司屬全球最大的智能設備外觀結構及模組方案提供商，其市佔高達17.6%。

公司收入主要劃分4大板塊包括，智能手機蓋板解決方案可穿戴設備、蓋板解決方案平板電腦蓋板、解決方案及其他，當中智能手機蓋板收入佔比超過6成。截至今年3月底止，公司收入按年增長8.9%至299億元；年內溢利按年增7成至31.6億元。

集團提到，自疫情爆發至今，未因任何暫停營業或運輸限制而導致客戶取消訂單或供應商的原材料交付出現任何重大中斷。

集團是次集資所得將用於開發新材料、新技術及新業務的發展、發展汽車相關業務、智能製造投資及加強智能管理、提升ESG標準、償還部分銀行借貸及結算應付控股股東的股息及應付關聯方款項。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】錢大媽已委上市負責行　擬集資39億元、京東為前期投資者

【新股IPO】物美科技傳香港IPO停滯、正應對港交所詢問 創辦人張文中曾含冤入獄12年

記者：謝卓榮

港股 IPO

下一篇文章

【銀色債券】新一批銀債吸引26萬人認購　將加碼發行至300億元、每人平均分到11手
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【銀色債券】新一批銀債吸引26萬人認購　將加碼發行至300億元、每人平均分到11手
【銀色債券】新一批銀債吸引26萬人認購　將加碼發行至300億元、每人平均分到11手
【恒大3333】恒大尋底插近一成　持A股廊坊發展20%股份遭凍結、美元債息曾見132厘（第二版）
【恒大3333】恒大尋底插近一成　持A股廊坊發展20%股份遭凍結、美元債息曾見132厘（第二版）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【打疫苗抽凱滙】信和﹕若9月底前達500萬人接種疫苗　將多送一個凱滙單位抽獎
【打疫苗抽凱滙】信和﹕若9月底前達500萬人接種疫苗　將多送一個凱滙單位抽獎
【恒指夜期+ADR】夜期跌41點　港股ADR靠穩　北水連續10日走資444億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌41點　港股ADR靠穩　北水連續10日走資444億（不斷更新）
【中概股風暴】美國只要求赴美上市中國公司披露更多信息 外媒曾傳SEC暫停中國企業上市登記
【中概股風暴】美國只要求赴美上市中國公司披露更多信息 外媒曾傳SEC暫停中國企業上市登記