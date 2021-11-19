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【新股IPO】蘋果供應商、楊建文旗下伯恩光學今日尋求通過聆訊　集資最多156億元

新股IPO 16:37 2021/11/19

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蘋果供應商、螢幕製造商伯恩光學已遞交上市申請。據外電道指，伯恩光學計劃周五（19日）尋求通過上市聆訊，預計集資10億至20億美元（即約77.9億至155.8億港元），中金、滙豐和摩根大通為伯恩光學聯席保薦人。

伯恩光學為智能設備外觀結構及模組方案提供商。據招股書顯示，於2020年，按出貨價值計，伯恩光學屬全球最大的智能設備外觀結構及模組方案提供商，其市佔高達17.6%。

伯恩光學創辦人楊建文為全港第四富豪，可見【下一頁】

公司收入主要劃分4大板塊包括，智能手機蓋板解決方案、可穿戴設備蓋板解決方案、平板電腦蓋板解決方案及其他，當中智能手機蓋板收入佔比超過6成。截至今年3月底止，公司收入按年增長8.9%至299億元；年內溢利按年增7成至31.6億元。

集團提到，自疫情爆發至今，未因任何暫停營業或運輸限制而導致客戶取消訂單或供應商的原材料交付出現任何重大中斷。

集團是次集資所得將用於開發新材料、新技術及新業務的發展、發展汽車相關業務、智能製造投資及加強智能管理、提升ESG標準、償還部分銀行借貸及結算應付控股股東的股息及應付關聯方款項。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：謝卓榮

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