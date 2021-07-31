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特斯拉澳洲電池基地火災　馬斯克發帖：普羅米修斯解除了束縛

股市 02:32 2021/07/31

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馬斯克在得知大電池基地發生火災後，在社交平台上表示，「普羅米修斯解除了束縛（Prometheus Unbound）。」

位於澳洲維多利亞省的世界上最大電池基地——特斯拉（Tesla，美：TSLA）Megapack儲能系統周五（7月30日）發生火災。消防部門稱，人員已被疏散，沒有出現傷亡。

特斯拉CEO馬斯克在得知火災消息後，在社交平台上表示，「普羅米修斯解除了束縛（Prometheus Unbound）。」

這個電網規模的項目是由法國電力生產商Neoen SA與特斯拉合作開發，項目名為「維多利亞大電池」（Victorian Big Battery），旨在幫助維多利亞州實現到2030年50%的可再生能源目標。

Neoen今年初從澳大利亞政府獲得了1.6億澳元的融資，特斯拉為該項目提供了其Megapack技術，該項目將在12月開始的澳大利亞夏季及時開始運行。

Neoen聲明稱，這場火災發生在測試期間，起火原因不明。Neoen總經理Louis de Sambucy在一份聲明中說，Neoen和特斯拉正在與現場的應急部門密切合作。他補充說，該基地已經與電網斷開，不會對電力供應產生影響。

維多利亞省消防隊說，配備呼吸器的工作人員正在努力阻止大火從13噸重的電池蔓延到附近的電池。

本場火災引發了有毒煙霧警告，消防部門指示附近郊區的居民關閉門窗。科學研究員正在進行大氣監測，盡管他們說對社區沒有威脅。

馬斯克：蘋果App Store收費　其實就是全球互聯網稅

編輯：李勝君

 

 

　
 

維多利亞州 電力 澳洲 Tesla 火災 馬斯克 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 法國 社交平台

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