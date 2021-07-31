歐洲銀行業壓測顯示資本狀況整體增強 　德銀、法興較弱

▲ 在歐洲大型銀行進行的最新一輪壓力測試中，德意志銀行（圖）和法興銀行表現最弱。（法新社資料圖片）

在歐洲大型銀行進行的最新一輪壓力測試中，德意志銀行和法興銀行表現最弱，歐洲的監管機構在考慮銀行的派息計劃時，將參考該測試結果。

在不利情景下，德意志銀行的普通股一級資本比率（CET1，衡量財務實力最重要的指標之一）下降了620個基點，至7.4%；該情景假設利率長期處於低位，經濟深度萎縮持續三年。法興銀行的比率下降了562個基點，至7.5%。

此次壓力測試評估了歐洲的50家銀行，並不設置通過或未通過的等級，但是會引導歐洲央行和其他監管機構評估金融體系的資本需要，以及受監管銀行的股息、員工獎金水平是否合適。歐洲央行本月早些時候宣布，經濟環境已經改善，足以在9月份取消分紅限制。

在歐洲銀行業管理局（EBA）假設的不利情景之下，疫情過後，銀行業總體上在應對嚴重經濟危機方面，比三年前做好了更為充分的準備。去年底，它們的CET1比率為15%，是EBA啟動測試以來的最高水平。在不利情景下，該比例降至10.2%，略好於三年前上一輪測試時的情況。

EBA在周五發布的聲明中表示，銀行在繼續鞏固資本基礎，盡管歐盟GDP出現空前下降，以及2020年新冠疫情初期的影響，但它們還是做到了這一點。

但是EBA也指出，各家銀行的測試結果好壞不一，專注於國內業務或是利息收入較低的銀行受到的衝擊最大。

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編輯：李勝君