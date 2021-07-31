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【Delta變種毒】美CDC：Delta變種毒傳染力堪比水痘 　恐引發重症

股市 00:50 2021/07/31

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美國疾病管制暨預防中心（CDC）的內部文件形容，Delta變異株的傳染力堪比水痘，並警告恐引發重症。（法新社資料圖片）

《華盛頓郵報》（Washington Post）報道，美國疾病管制暨預防中心（CDC）的內部文件形容，Delta變異株的傳染力堪比水痘，並警告恐引發重症。

CDC在報告摘要中表示，Delta變異株具高傳染性，引發的症狀很可能比起其他變異株更加嚴重，且突破性感染（接種疫苗後感染病毒）的傳播力，可能和沒接種疫苗者相比差不多。

不過，CDC的數據顯示，對完成接種疫苗的人來說，疫苗在預防重症、住院與死亡方面，仍然高度有效。

CDC報告中建議，除了施打疫苗之外，民眾普遍需要戴口罩，以降低病毒傳播。

《紐約時報》同樣引述報告內容表示，這就是為何CDC本周政策大轉彎，呼籲打完疫苗的民眾，在疫情熱區室內仍應戴口罩。

美國疾病管制暨預防中心主任瓦倫斯基（RochelleWalensky）告訴紐時，最新研究顯示，已接種疫苗仍感染Delta變異株的人，在鼻子與喉嚨仍帶有大量病毒。

瓦倫斯基也證實這份報告的真實性，她告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我想民眾必須要理解，我們不是在喊狼來了，這真的很嚴重。這是已知傳染性最高的病毒之一，麻疹、水痘，還有這個（Delta變異株），都非常高。」

報告指出，Delta變異株比起新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）原始病毒株更具傳染力，也比中東呼吸症候群（MERS）、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、伊波拉病毒（Ebola）、一般感冒、季節流感，以及天花病毒的傳染力都要強。報告表示，Delta變異株的高傳染力堪比水痘。

不過報告也表示，Delta變異株的致命性大致與原始病毒株相同，而SARS和伊波拉等其他疾病，都有更高致死率。

文件指出，CDC下一步是要立刻「承認這場戰爭已經轉變」，提升大眾對突破性感染以及接種疫苗的人可大幅降低罹患重症風險等認識。

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編輯：李勝君

新冠肺炎疫情 美股 疫苗 SARS－CoV－2 口罩 冠狀病毒 疫情 沙士 麻疹 伊波拉

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