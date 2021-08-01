咖啡迷不容錯過 香港星巴克旗艦店開設工作坊 教授品味體驗拉花技巧

香港有很多咖啡愛好者，相信不少是星巴克的粉絲。為秉承對咖啡的熱誠和對優質咖啡茶飲的追求，將於8月中旬在香港星巴克旗艦店首度推出咖啡美饌品味工作坊，將咖啡與美食相互搭配，呈獻不一樣的咖啡美饌品味之旅。

除了對味道的追求，灣仔東亞樓亦將再度推出咖啡拉花工作坊，帶領顧客了解咖啡拉花的技巧，助咖啡愛好者加深對咖啡的認識，為自己製作一杯風味與外形兼備的咖啡。

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咖啡美饌品味工作坊當中，星巴克咖啡大師會帶領顧客細味各式美饌和咖啡茶飲，並介紹箇中的配搭理念和各種風味特色；顧客更會在咖啡大師的指導下沖調自己的手沖咖啡，以品味旅程豐富在星巴克「第三空間」的味覺享受。咖啡拉花工作坊會介紹沖調濃縮咖啡的技巧並讓顧客親身體驗咖啡拉花。

咖啡美饌品味工作坊將在香港星巴克旗艦店舉行，讓顧客於寫意又充滿咖啡元素的環境下品味各款飲品和菜式，與咖啡大師互動之餘，也了解更多有關咖啡茶飲的知識。

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咖啡美饌品味工作坊將由8月11日起逢星期三至日傍晚舉行，參加者可在90分鐘的工作坊中品味4款特色Teavana™茶飲和Starbucks Reserve™咖啡，以及4道以Starbucks Reserve™咖啡和Teavana™茶飲為靈感的特色菜餚和甜品，締造有別於一般在星巴克分店的咖啡茶飲品味體驗。

過程中，咖啡大師會細心介紹各款飲品和美食的風味特式，以及兩者如何相互提升風味，以突出咖啡茶飲中本身較為細膩的風味餘韻，體驗昇華的品味旅程。另外，參加者亦可與咖啡大師交流不同的品味心得，了解美饌配搭的基礎技巧。參加者更可在咖啡大師的指導下沖調一壺手沖咖啡，製作出一杯配搭甜品的咖啡。

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參加者將於工作坊期間品嚐以下 4 款飲品及 4 款菜餚和甜品：

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工作坊完結後，參加者更可獲精美紀念品。有意參加上述工作坊，可於星巴克網站報名，現時8月11日至9月12日期間的工作坊正開始接受報名。

以下為工作坊詳情：

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記者：陳詠妍