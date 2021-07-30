【新股IPO】內地AI平台第四範式傳最快下月遞交上市申請

消息指，內地人工智能平台與技術服務提供商第四範式(4Paradigm)日前已啟動來港上市工作，最快8月遞交上市申請。第四範式創始人兼CEO戴文淵去年曾透露，沒有特別明確的上市時間表，但已提上日程，並會積極探索在科創板上市的機會。

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據第四範式網站資料顯示，公司成立於2014年底，通過全棧式企業級AI產品體系，為企業解決智能化轉型中面臨的效率、成本、價值問題，現已廣泛應用於金融、零售、製造、醫療、能源、政府等領域。公司先後於2018及2019年與百勝中國（09987）及永輝超市達成智能零售合作。

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記者：張以正