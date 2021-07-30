普拉達上半年虧轉盈賺9700萬歐元 單日炒上一成創一年新高

經營多個奢侈品牌包括Prada及Miu Miu 的零售商普拉達(01913)公布，截至6月止中期淨收入約9,724萬歐元，去年同期虧損1.8億歐元，不派中期股息。業績勝預期下，普拉達今日開市後即造好，一度高見65.3元創52周新高。全日該股大升11.6%，收報60.7元。

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普拉達指，零售銷售淨額按固定匯率計同比增加60％，而對比2019年同期則增加8％。歐洲受惠於本地客戶強勁需求，於店舖重新營業後迅速復甦，日本則因新一輪封城而持續受店舖關閉影響。至於毛利率74.3％，同比升3.9個百分點，而未計利息和稅前盈利（EBIT）高於新冠肺炎前水平，期內為1.66億歐元，加上更有效的存貨管理令經營營運資金淨額減少至4,500萬歐元。財務債務淨額為1.02億歐元，對比去年12月的負債淨額3.1億歐元屬大幅改善。

普拉達績後獲多間大行上調目標價，包括予其買入評級和64元目標價的瑞銀，及予其和大市同步評級，目標價58元的大摩。

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