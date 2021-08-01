【筍盤推介】沿河而建屋苑環境優美 實用率仲達85% 2房單位減價15萬放售

有上車天堂之稱的屯門區，設有多個居屋屋苑，是不少上車人士或「白居二」人士的上車之選。以下介紹的放盤單位，位於屯門龍門居，為區內較年輕的居屋屋苑。

【職場出路】幼兒教育學位課程年年「爭崩頭」 幼兒工作員與幼稚園教師有何分別?，詳見【下一頁】



位於龍門路43號的龍門居，樓齡約23年，屬私人參建居屋，單位實用面積高達8成半。屋苑設有16座，提供約3,800個單位，單位實用面積由430餘至590餘平方呎，提供2房和3房間隔單位。屋苑最大賣點是位沿屯門河而建，環境優美。同時屋苑設有獨立街市和各式地舖，自給自足。屋苑內也設有巴士總站，方便居民乘車到達港九各區。

【5000元消費券】信和旗下八大商場+四大酒店 推「一連8日賞」 消費2,000元送200元，詳見【下一頁】



是次介紹的放盤位於屯門龍門居9座高層A室，單位實用面積484平方呎，間隔為2房。業主原叫價580萬元（自由市場），現減價15萬元，以565萬元放售，實用面積每呎叫價11,674元。單位最大賣點是交吉，間隔四正企理，而且單位景觀開揚。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

以下為單位相片：

【打疫苗有獎抽】信和再推大禮 若9月底達500萬人接種疫苗 多送一個凱滙千萬單位抽獎，詳見【下一頁】



放盤詳細資料如下：

放盤單位： 屯門龍門居9座高層A室（物業編號：AN219859） 實用面積： 484平方呎 間隔： 2房 叫價： 580萬 --> 565萬元（減價15萬元） 賣點： 沿屯門河而建，環境優美

屋苑也設有獨立街市和各式地舖，自給自足。

單位交吉有匙可睇間隔四正

單位實用率夠高

間隔企理開揚

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/37exfZi

註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。



【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍