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【阿里巴巴持股】蘇寧易購半年虧損32億 「公司遇階段性困難」、新董事會確定三大戰略

股市 22:24 2021/07/30

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蘇寧易購上半年虧損急劇擴大至32億人民幣。

阿里巴巴 （09988） 持股的蘇寧易購（深：002024）公佈，上半年營業總收入按年下滑21%至937億元（人民幣，下同），淨虧損由去年同期的1.7億元大幅擴大至31.9億元。蘇寧易購指，上半年由於公司遇到階段性困難，尤其是短期內企業面臨流動性壓力帶來的階段性影響，公司營收下跌，其中第二季營業收入按年下降35%。

蘇寧易購續指，由於上半年銷售收入下降，帶來毛利額按年較大下滑，與此同時費用相對剛性，此外受實施新租賃準則的影響，帶來租賃等相關費用有一定幅度上升，影響金額約6億元，令公司上半年整體虧損31.9億元。

蘇寧易購開股東大會　阿里系黃明端成新任董事長【下一頁】

蘇寧易購表示，接下來公司將按照新董事會確定的三大戰略路徑，做好零售服務商、做強供應鏈和做優經營質量，實現企業持續健康發展。公司的全體團隊有信心在零售服務商戰略方向指引下，團結一致，盡快推動公司業務走向正軌。

蘇寧易購自去年以來財困消息不斷，公司本月初正式公佈，控股股東張近東、蘇寧控股、蘇寧電器擬將所持16.96%的股份轉讓給江蘇新新零售創新基金二期，該基金由南京市國資、華泰資管、阿里巴巴、海爾、美的、TCL、小米 （01810） 出資組建。阿里巴巴旗下的淘寶中國早前已持有蘇寧易購19.99%股權。

蘇寧易購本周舉行股東大會，阿里巴巴提名的高鑫零售 （06808） 主席黃明端成為蘇寧易購新一任董事長，被外界視為阿里巴巴正式接管蘇寧易購。

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【蘇寧賣股】蘇寧易購披露最新入股股東架構　阿里巴巴為最大合伙人

【淘寶持股】蘇寧易購：創辦人張近東5.4億股遭法院凍結 蘇寧電器未來半年或減持3.8億股

編輯：陳健婷

 

港股 新經濟股 蘇寧易購（深：002024） 阿里巴巴－SW（09988） 高鑫零售（06808）

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