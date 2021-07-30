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【新股IPO】SML擬最早明年來港上市 集資2億美元

股樓投資 23:11 2021/07/30

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消息指，香港品牌設計解決方案供應商SML Group正考慮最快於明年來香港上市。據悉，SML正與顧問合作推進上市事宜，擬集資約2億美元。

SML是一家全球業務及品牌設計解決方案供應商，主要設計和製造衣物標籤、價格牌和包裝。該公司於1985年成立，總部位於香港，其後透過不斷的收購擴大業務規模，目前在30多個國家或地區設有辦事處或生產基地，包括美國、墨西哥、西班牙等。

【延伸閱讀】下半年部署：2021下半年值得加注的10隻收息股

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據了解，SML此前曾與花旗合作研究賣盤，當時曾吸引包括Affinity Equity Partners及FountainVest Partners等私募股權基金的興趣。

同場加映：【溫股知新】恒指沽壓未完 八月絕地反擊？

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記者：張以正

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