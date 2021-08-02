【新股IPO】天境生物擬在科創板及香港雙重上市

引述外電報道，已在美國上市的天境生物計劃在上海科創板及港交所雙重上市，據悉公司已聘中金為保薦人，並於短期開始上市輔導，料明年內上市。天境生物指，在科創板雙重上市可助公司捕捉在岸市場的投資者。

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據悉，該公司是一家臨床生物製藥公司，致力於發現、開發和商業化新型或高度分化的生物製藥，以治療具有重大未滿足醫療需求的疾病，尤其是癌症和自身免疫性疾病。

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記者：張以正