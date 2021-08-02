  • 30°C
香港時間 : 2021802日 (一) 20:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】天境生物擬在科創板及香港雙重上市

股樓投資 19:55 2021/08/02

分享：

引述外電報道，已在美國上市的天境生物計劃在上海科創板及港交所雙重上市，據悉公司已聘中金為保薦人，並於短期開始上市輔導，料明年內上市。天境生物指，在科創板雙重上市可助公司捕捉在岸市場的投資者。

延伸閱讀：阿里績前大行評級目標價一覽 另附大和最新科網股目標價

    點擊圖片放大
    +10
    +9

據悉，該公司是一家臨床生物製藥公司，致力於發現、開發和商業化新型或高度分化的生物製藥，以治療具有重大未滿足醫療需求的疾病，尤其是癌症和自身免疫性疾病。

同場加映:富元證券特約 【青姐話】七絕Overdone 八月搏翻身？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

IPO 港股

下一篇文章

【新股IPO】趣丸網絡擬放棄美國IPO 轉戰香港上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【美股焦點】高盛將lululemon列入「確信買入」名單　指集團在市場具領導地位
【美股焦點】高盛將lululemon列入「確信買入」名單　指集團在市場具領導地位
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【長者2元乘車】資格門檻降至60歲 明年2月27日起實施 需申請個人八達通「樂悠咭」
【長者2元乘車】資格門檻降至60歲 明年2月27日起實施 需申請個人八達通「樂悠咭」
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
PayMe周日起每月上限增至3,000元　增指定金額可獲「獎賞錢」
PayMe周日起每月上限增至3,000元　增指定金額可獲「獎賞錢」