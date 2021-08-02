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【美股焦點】蘋果發債65億美元 最低年息1.4厘可用於回購股份

股樓投資 18:19 2021/08/02

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蘋果（AAPL）上周五（30日）宣布發行65億美元債券，當中發行23億美元7年期債券，票息率為1.4厘; 10億美元10年期債券，票息率為1.7厘; 18億美元30年期債券，票息率為2.7厘，以及14億美元40年期債券，票息率為2.85厘。

【美股分析】亞馬遜股價單日暴瀉7% 分析師指現在是買入時機！

截至6月底，蘋果長期負債達1138億美元，包括2月籌集的14億美元。蘋果在向美國證交會（SEC）遞交的文件中表示，今次發債主要用於「一般業務營運用途」，包括股份回購、支付股息，用於營運資金、資本開支、收購以及償還債券。高盛、美銀及巴克萊將主導今次債券發售。

現時美國7年期、10年期、30年期國債孳息率分別為1厘、1.23厘及1.91厘，比蘋果發行的債券票息高0.4厘、0.47厘及0.79厘。

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撰文 : 林展鋒

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