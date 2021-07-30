【日本疫情】4府縣頒緊急狀態 單日確診再破萬

▲ 日本正舉行東京奧運之際，全國新冠肺炎單日確診個案再度破萬宗。

日本正舉行東京奧運之際，全國新冠肺炎單日確診個案再度破萬宗。日本首相菅義偉宣布再對4府縣頒布緊急狀態，而東京都及沖繩縣目前的緊急狀態也會延長至8月底。

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日本周五（30日）新增10,743宗確診，為連續兩日確診破萬宗。東京都周五新增3,300宗確診，較前一日的3,865宗確診稍為回落。

菅義偉在同日宣布，首都圈3縣與大阪府由下周一（8月2日）起進入緊急狀態，直至8月31日。而東京都與沖繩縣的緊急狀態也會延長至31日。全國有37%人口受緊急狀態影響。

菅義偉形容病毒傳播速度前所未有地快，擔心醫院病床供應會更緊張。他呼籲民眾在疫苗接種率顯著提升前都要保持警惕，要嚴格遵守防疫措施，更呼籲大家留在家中觀賞奧運直播。

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另外，東京奧委會宣布再有27宗奧運相關確診個案。日本單日奧運相關確診數字已連續兩日創新高，累計確診數字達225人。

新增確診者包括3名外國運動員、15名外判工作人員、4名義工、4名奧運相關人士、1名媒體人員。其中3人曾經逗留奧運村，包括2名運動員。

責任編輯：鄭錦玲