【新冠肺炎】傳播力強可一傳九 未接種疫苗更易出現重症 世衛及美國疾控中心均提醒Delta變種威脅

近期世衛及美國疾控中心（CDC）均警告新冠肺炎Delta變種病毒的威脅。世衛總幹事譚德塞指，Delta有更強的傳播力，或影響全球抗疫成果。他指過去一個月，全球大部分地區確診數字已升近八成，很多地區出現公共醫療系統超出負荷的情況，甚至影響疫苗打疫的成果。

CDC一份內部簡報亦指，與其他已知變種新冠病毒比較，Delta傳播速度快，基本傳染數R0值高達8至9人，更有可能令感染已接種疫苗的人，造成突破性感染案例，並導致未接種疫苗的人更易出現重症。

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