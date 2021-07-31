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【迪士尼】多位女星或效法 黑寡婦率先告迪士尼違約 電影同步登上串流平台成雙刃劍？

股樓投資 13:32 2021/07/31

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女星Scarlett Johansson上演的《黑寡婦》近期上畫，而電影公司迪士尼（DIS）同時放到其串流平台Disney+，被Scarlett Johansson指責影響其票房分紅。根據媒體計算，Scarlett Johansson的損失達到5,000萬美元。

迪士尼回應指，Scarlett Johansson的指控沒有根據，無視疫情對票房的影響，同時表示已遵照雙方的合約，目前已支付2,000萬美元。

消息指Scarlett Johansson控告迪士尼後，多位女星亦有意加入捍衛自己權益，包括Emma Stone及Emily Blunt。

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撰文 : 謝克迪, CFA

美股 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） 黑寡婦 串流 Disney 電影 媒體

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