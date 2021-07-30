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【港股追蹤】周生生發盈喜 料上半年盈利增逾1.4倍

股樓投資 21:00 2021/07/30

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周生生（00116）於收市後發盈喜，預料上半年盈利將介乎於5.18億元至5.39億元，按年增145%至155%。增長主要因去年集團珠寶零售業務受疫情影響而大跌，隨後內地業務則出現可觀回升。

【大行報告】建議投資者收集超賣股份 大和仍看好騰訊及美團  詳情請看[下一頁]

周生生全日升4.3%，報13元，成交891萬元。

相對於疫情前的業績，2019年上半年的純利為6.14億元，營業額為95.4億元，可見即使內地銷售回暖，集團業績亦未重回疫前水平。
 

【美國禁令】盈富基金提醒美國人士不得投資 實際只重申拜登6月禁令？詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

港股 疫情 盈喜 珠寶 營業額 成交 純利 銷售 零售 周生生（00116）

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