【港股追蹤】周生生發盈喜 料上半年盈利增逾1.4倍

周生生（00116）於收市後發盈喜，預料上半年盈利將介乎於5.18億元至5.39億元，按年增145%至155%。增長主要因去年集團珠寶零售業務受疫情影響而大跌，隨後內地業務則出現可觀回升。

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周生生全日升4.3%，報13元，成交891萬元。

相對於疫情前的業績，2019年上半年的純利為6.14億元，營業額為95.4億元，可見即使內地銷售回暖，集團業績亦未重回疫前水平。



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