【假日好去處】樂富廣場搞運動嘉年華 設香港街景主題VR跳降傘遊戲 五大體能挑戰站免費開放

踏入暑假，家長們也要為小朋友找尋暑期節目，樂富廣場也趁暑假推出一系列活動，鼓勵大眾投入健康生活模式。由7月31日起，樂富廣場結合「運動會」及「嘉年華」兩大歡樂元素，舉行「SPORTIVAL運動嘉年華」大型活動。大人小朋友除了可以體驗運動帶來的挑戰，亦可以大玩首個以香港街景為題的VR跳降傘遊戲，締造活力滿載的回憶。

活動期間，樂富廣場B區戶外休憩用地將化身成體能鍛鍊大本營，設有五大體能挑戰站：抱石牆、斜坡跑、平衡繩、立定跳高訓練架及五級跳，將會免費開放，針對不同身體力量，歡迎市民前來挑戰，提升爆發力、耐力、平衡力及彈跳力。設施亦設有不同難度的關卡，適合不同年齡或體能程度的市民參與，與摯友互相挑戰激發潛能。

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活動期間只需以電子貨幣*淨消費每滿200元或以上，即可換領「SPORTIVAL快證」以及由舒適堡樂富健身瑜伽分店送出的一日通行證各一張。憑快證更可以參加「每周體能挑戰賽」，於體能挑戰站累積分數，每星期頭三位最高分之挑戰者將可贏取豐富獎品。

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除體能訓練設施外，樂富廣場更設有「飛越樂富」VR跳降傘體驗。只要戴上VR眼鏡，便可透過虛擬實景感受由萬呎高空滑翔降落的無比快感。這趟刺激旅程破天荒以香港特色美景為航道，由維港上空作為起點，玩家要控制降傘沿著空中跑道滑翔，以成功降落樂富廣場為目標。過程中，玩家可以用全新的視角，俯瞰熟悉的建築物及街道。

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顧客只需於樂富廣場以電子貨幣*累積消費滿300元或以上，即可參加「飛越樂富」VR跳降傘體驗一次，安在室內一嘗空中滑翔感受。

同時商場也設有都市農莊，讓遊人觀賞全新種植的可食用太陽花、冬瓜及老黃瓜等仲夏植物，親近大自然。商戶「滿紛廚房」將聯同太鼓之達人推出暑假期間限定飲品，讓大家品嚐清爽消暑滋味。

*電子貨幣包括信用卡、易辦事、ApplePay、Samsung Pay、Google Pay、Tap & Go 、AlipayHK、WeChat Pay、八達通或其他手機支付程式

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記者：陳詠妍