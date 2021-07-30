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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥艾西拉港 浩瀚大西洋海峽

名人薈萃 20:48 2021/07/30

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丹吉爾（Tangier）沿海岸線，靠近歐洲，有不少名勝古蹟，實在令人難想到北非摩洛哥除撒哈拉沙漠外，還有如此美麗的風景。

這日我們在艾西拉港（Port Asilah）附近餐廳吃早餐，看見不少餐廳仍關門(當時是早上10時)，只有少部份營業，人流稀少，因為區內餐廳主要客源來自遊客。

早餐後步往Medina遊覽，Medina內有許多藍白色調的建築物，也座落於大西洋海峽，帶點希臘的感覺，而且在小巷間穿梭時，遇到不少藝術壁畫，總令人驚喜。

雖然Medina範圍不大，但每座建築物獨特，我和穆罕默德開心地打卡影相，哥哥成為我們的攝影大師。

我們一直開車沿岸及舊城區觀光，隨後，下車步行往石灘，遠眺燈塔及遼望浩瀚的海洋，在不同位置觀賞，總有與別不同的感覺，我們更坐在露天咖啡店閒聊，迎風送爽，而從不渴咖啡的我，穆罕默德也推介一杯鮮奶咖啡，嘗了一口，味道如香港的鴛鴦奶茶，這刻我多掛念香港的美食。

由於摩洛哥晚上宵禁，而丹吉爾的住宿租金偏高，所以，昨夜我們開車到艾西拉港區內租住公寓渡宿。

到達時已近晚上九時，即放置行李後，我和穆罕默德走到街上，想買點小吃，但發現商店全部已關門了，穆罕默德向途人查問，這男士帶我們到一間已關門的商店拍門，原來商店實際仍營業的，除我們外，還有其他居民在等候，由於是小店，只可分批內進購物，這時我四周看看，附近還有一間商店同樣營業，他們避免觸犯法例，又想在晚上營業，唯有閃閃避避，關門繼續營業，不是當地人，不懂當地語言，這刻可能甚麼也買不到做不到了。

藍白色調的建築物感覺如小希臘。

面向大西洋海岸

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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