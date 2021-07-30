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【有相睇】夫婦密密睇樓揾靚盤　終斥資2,180萬買浪澄灣　望無敵海景

股樓投資 20:41 2021/07/30

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居住環境在極大程上影響生活質素，市場上不少買家對房屋質素有一定追求，不急着入市，而是細心睇樓，尋找各區優質放盤。美聯物業周錦輝表示，浪澄灣近日有3房單位成交，由於單位屬優質海景單位，獲過去一段時間「密密睇樓」之夫婦承接，成交價2,180萬元。

上述單位為浪澄灣9座中高層A室，實用面積862平方呎，屬3房1套連工人套間隔，望海景。據悉，買家為夫婦，已睇樓一段時間，比較不同屋苑樓盤，見浪澄灣放盤間隔企理，質素俱佳，又享開場全海景，即承接自住，以2,180萬元買入單位，折合實用呎價約25,290元。

單位內部及景觀

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資料顯示，原業主於2016年5月以約1,523.4萬元購入，是次轉手帳面獲利656.6萬元，升值約43%。

延伸閱讀︰【有相睇】白居二買家尋遍港九新界　終以筍價370萬購黃大仙慈愛苑　業主因咩事減價促銷？【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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