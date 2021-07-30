【新股IPO】錢大媽傳最快年底掛牌　集資約39億元

以 「不賣隔夜肉」在香港打響名堂的錢大媽早已盛傳計劃來港上市，近日再有新進展，引述外電報道指，錢大媽已委聘中金及摩根士丹利為上市負責行，集資最多5億美元（約39億港元）。

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錢大媽為內地生鮮零售連鎖店，目前在香港擁有逾30間分店。其 品牌的運營主體為廣州市錢大媽農品有限公司，於2014年5月註冊，主營業務為社區生鮮店，其門店售賣肉品、蔬菜、水果等商品，其特色商品為黑豬肉，以 「不賣隔夜肉」為廣告 。 錢大媽2020年開店1000家，目前共有3000家門店，當中有1500家集中在廣東省。

錢大媽過去曾有幾輪融資，而 最新一輪融資於2019年12月，投資者包括京東（09618） 旗下資本追投、光源資本、基石資本等參與，融資近10億元。

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記者：張以正