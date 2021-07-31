【趣話財經】董事長兒子公司出問題 富力地產指「子債父不還」？

近日，內地傳媒報道實地地產未有按時兌付商票甚至拒付，這並非奇事，不過實地地產董事長張量為富力地產 （02777） 聯席董事長張力的兒子，富力地產本周則發布公告，指富力與實地並沒有直接或間接對其負債有貸款或債務擔保的安排，亦沒有股權關係，言下之意是否叫大家不要期待「子債父還」？

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今年隨著政策收緊，中國房地產公司融資成本壓力愈來愈大，開出的商票到期拒付或延遲付款不時出現。今次並非實地地產第一次出現逾期付款的情況，今年5月以來已有多次傳聞，實地地產一直回應指公司經營穩定，並不存在資金危機。

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