  • 31°C
香港時間 : 2021731日 (六) 12:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【趣話財經】董事長兒子公司出問題 富力地產指「子債父不還」？

股樓投資 11:54 2021/07/31

分享：

近日，內地傳媒報道實地地產未有按時兌付商票甚至拒付，這並非奇事，不過實地地產董事長張量為富力地產 （02777） 聯席董事長張力的兒子，富力地產本周則發布公告，指富力與實地並沒有直接或間接對其負債有貸款或債務擔保的安排，亦沒有股權關係，言下之意是否叫大家不要期待「子債父還」？

延伸閱讀 【大行點睇】下半年料可提價改善利潤    大摩首選食品股定價能力高 見【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

今年隨著政策收緊，中國房地產公司融資成本壓力愈來愈大，開出的商票到期拒付或延遲付款不時出現。今次並非實地地產第一次出現逾期付款的情況，今年5月以來已有多次傳聞，實地地產一直回應指公司經營穩定，並不存在資金危機。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 地產公司 中國 富力地產（02777）

上一篇文章

【新股IPO】「醫美界茅台」預測市盈率逾200倍 愛客美在港申請H股上市

下一篇文章

【A股趣聞】上市公司董事長被監管部門譴責 原因竟是「飲大咗」？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世
【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世
【職場熱話】扮窮呃同事話住劏房 但另有實情 網民搞笑回應「訓醒未呀？」
【職場熱話】扮窮呃同事話住劏房 但另有實情 網民搞笑回應「訓醒未呀？」
【網民熱話】交往4個月　男友支付租金　女友稱一次過租三年可以便宜一點　一個電話揭港男疑墮騙案
【網民熱話】交往4個月　男友支付租金　女友稱一次過租三年可以便宜一點　一個電話揭港男疑墮騙案