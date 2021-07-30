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【美股焦點】女股神口裡力捧卻反手減持ROKU? 專家解釋背後原因

股樓投資 21:48 2021/07/30

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有「科技女股神」之稱的Ark Invest投資總監Cathie Wood兩周前接受訪問曾大力吹捧串流影音公司Roku（ROKU），但彭博報導指，該行旗下投資旗艦ARKK於過去一個月持續減持Roku持股，最新在周三（28日）減持4.72萬股。

【美股業績】Amazon綫上銷售業務增速放緩　次季收入不及預期

貴為女股神重倉的其中一隻股份，該行自6月底以來已減持52萬股，以當時收市價計算，減持股份市值高達2.43億美元。雖然經歷多次減持，但ROKU仍然是ARKK權重股之一，現時佔其投資組合投資比重達6.5%，持有市值逾14億美元。

不過，女股神的做法也非全然不能理解，彭博ETF分析師Eric Balchunas便指Cathie Wood現時的策略是每天賣出贏家，然後逐點買入有潛質的股票，而Roku亦是ARKK今年投資回報最好的股份，其股價自今年5月低位以來已反彈69%。

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撰文 : 林展鋒

Cathie Wood 減持 串流 ETF 股票 買入 美股 美元

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