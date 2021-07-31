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【A股趣聞】上市公司董事長被監管部門譴責 原因竟是「飲大咗」？

股樓投資 11:42 2021/07/31

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上交所7月27日對A股朗博科技（603655）的董事兼總經理戚淦超公開譴責，指戚淦超未有出席或委託他人出席公司董事會會議，審議公司2020年上半年報告，而缺席原因卻是因為「飲大咗」？

延伸閱讀 【大行點睇】下半年料可提價改善利潤    大摩首選食品股定價能力高 見【下一頁

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根據早前公司公告，戚淦超未能出席的原因是「因公出差」，但後來經監管當局調查後，戚補充指是因為董事會前一日出差，因飲酒導致身體不適，未能如期返回常州開會。根據內地傳媒統計，因飲酒而被上交所公開譴責，是A股的第一次。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

譴責 上海證券交易所 A股

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