【美股戰報】美股收跌7月仍報升 亞馬遜績差兼傳被巨額罰款

昨日（30日）標普500指數0.5%，納指跌0.7%，道指跌0.4%。以7月計，三大指數分別升2.3%、1.2%及1.3%。其中科網巨頭亞馬遜（AMZN）業績不佳，加上傳出因違反歐盟數據保護的法規，將被罰款近8.9億美元，導致股價急跌7.6%。

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其他科網巨頭亦大都報跌，除了蘋果（APPL）升外，臉書（FB）跌0.6%，Alphabet（GOOGL）跌0.8%、微軟（MSFT）跌0.6%。另外，Caterpillar（CAT）公布第二季業績勝預期，但預告第三季成本壓力大，股價收跌2.7%。

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