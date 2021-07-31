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【美股戰報】美股收跌7月仍報升 亞馬遜績差兼傳被巨額罰款

股樓投資 11:20 2021/07/31

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昨日（30日）標普500指數0.5%，納指跌0.7%，道指跌0.4%。以7月計，三大指數分別升2.3%、1.2%及1.3%。其中科網巨頭亞馬遜（AMZN）業績不佳，加上傳出因違反歐盟數據保護的法規，將被罰款近8.9億美元，導致股價急跌7.6%。

延伸閱讀 【大行點睇】下半年料可提價改善利潤    大摩首選食品股定價能力高 見【下一頁

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其他科網巨頭亦大都報跌，除了蘋果（APPL）升外，臉書（FB）跌0.6%，Alphabet（GOOGL）跌0.8%、微軟（MSFT）跌0.6%。另外，Caterpillar（CAT）公布第二季業績勝預期，但預告第三季成本壓力大，股價收跌2.7%。

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撰文 : 謝克迪, CFA

納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 指數 蘋果（Apple，美：AAPL） 卡特彼勒（Caterpillar，美︰CAT） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） Facebook（美：FB） 谷歌（美：GOOGL）

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