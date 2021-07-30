【有相睇】白居二買家尋遍港九新界　終以筍價370萬購黃大仙慈愛苑　業主因咩事減價促銷？

自今年白居二出籠，居屋盤源迅速被消化，但竟然有居屋業主願意減價沽貨。富誠地產羅文通表示，黃大仙居屋慈愛苑有兩房單位減價促銷，最終被白居二買家以370萬筍價買入。

上述單位為黃大仙雲華街2號慈愛苑F座高層3室，單位原為2房間隔，實用面積401平方呎，座向西北望屋苑內園景及樓景。單位日前以370萬元（綠表價）成交，實用呎價約9,227元。

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據了解，物業遭減價50萬元出售，原因是政府擔保年期期限將至，屆時買家可做的按揭成數變低，換言之首期會較貴，變相提高入市門檻。業主為免擔保期過後物業更難轉手，於是決定大劈50萬吸客，令新買家可以筍價入市。

原業主於1997年4月一手以90萬元（綠表）購入，持有單位24年，是次轉手賬面獲利約$280萬元，期間升值3.1倍。

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