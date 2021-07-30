【阿里巴巴9988】阿里抖音續合作 於影片上插入淘寶鏈接 傳合作規模達200億元人幣

內媒報導指，阿里巴巴（09988）旗下大數據營銷平台阿里媽媽日前與抖音就戰略合作續約，合約期為一年。據悉，符合條件的抖音商家可以繼續在影片中插入淘寶的商品鏈接，使觀看影片的觀眾可以直接跳轉至淘寶App內完成交易。

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阿里全日跌4.2%，報189元，成交50.1億元。

阿里巴巴與抖音自去年8月起開始於廣告及電商方面的合作，有指雙方的合作規模達200億元人民幣。

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