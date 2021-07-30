【有相睇】美孚新邨靚裝戶三年即沽　帳面微賺96萬

利嘉閣郭永峰表示，美孚新邨3期百老匯街59號中層B室，實用面積約511方呎，採兩房間隔，外望內園景。單位日前以776萬元沽出，折合實用面積呎價約15,186元。從代理提供的相片可見，單位內櫳裝修企理，以粉紅色為主調，令屋內洋溢輕鬆活潑的氣氛。

單位內櫳

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

據悉，原業主於2018年2月，以約680萬元購入上述單位，持貨滿3年，現轉手帳面獲利約96萬元，物業升值約14.1%。

郭永峰補充，美孚的入場價兩房盤源有短缺情況。屋苑本月累計33宗二手成交，平均實用面積呎價約13,796元。屋苑現時有約460個單位放售，最低入場價由610萬元起。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機