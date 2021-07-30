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【有相睇】美孚新邨靚裝戶三年即沽　帳面微賺96萬

股樓投資 19:49 2021/07/30

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利嘉閣郭永峰表示，美孚新邨3期百老匯街59號中層B室，實用面積約511方呎，採兩房間隔，外望內園景。單位日前以776萬元沽出，折合實用面積呎價約15,186元。從代理提供的相片可見，單位內櫳裝修企理，以粉紅色為主調，令屋內洋溢輕鬆活潑的氣氛。

單位內櫳

    點擊圖片放大
    +4
    +3

據悉，原業主於2018年2月，以約680萬元購入上述單位，持貨滿3年，現轉手帳面獲利約96萬元，物業升值約14.1%。

郭永峰補充，美孚的入場價兩房盤源有短缺情況。屋苑本月累計33宗二手成交，平均實用面積呎價約13,796元。屋苑現時有約460個單位放售，最低入場價由610萬元起。

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撰文 : 謝昕蕎

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私人屋苑 美孚新邨 利嘉閣

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